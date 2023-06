Flughafen Zuerich Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Flughafen Zürich":

Am 02.06.2023, 14:47 Uhr notiert die Aktie Flughafen Zurich an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 175.4 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Flughafendienste".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,42 Prozent und liegt damit 27,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Verkehrsinfrastruktur, 28,93). Die Flughafen Zurich-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Flughafen Zurich beträgt das aktuelle KGV 25,14. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" haben im Durchschnitt ein KGV von 23,33. Flughafen Zurich ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Flughafen Zurich beläuft sich mittlerweile auf 161,24 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 175,4 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,78 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 169,61 CHF. Somit ist die Aktie mit +3,41 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".