Flughafen Zuerich Aktie: Was passiert jetzt?

Der Flughafen Zürich hat kürzlich seine Dividendenrendite bekannt gegeben, die mit 1,42 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 5,81 % niedriger ausfällt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht". In den letzten 12 Monaten konnte der Aktienkurs des Unternehmens eine Performance von 17,72 % verzeichnen, was einer Outperformance von +9,08 % im Vergleich zur durchschnittlichen Steigerung von Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche entspricht. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 12,79 % über dem Durchschnitt von 4,93 %, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Flughafen Zürich-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs nur um +0,85 % über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt liegt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Flughafen Zürich-Aktie mit 19,46 unter dem Branchendurchschnitt von 22 liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zur Branche "Verkehrsinfrastruktur" als "günstig" und führt zu einer positiven Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.