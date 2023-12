Flughafen Zuerich Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Flughafen Zürich":

Die Flughafen Zurich Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 175,68 CHF, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs liegt bei 184,5 CHF, was einem Abstand von +5,02 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 177,38 CHF, was einer Differenz von +4,01 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Dividendenrendite beträgt 1,42 Prozent, was 4,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Flughafen Zurich-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde die Flughafen Zurich Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche hat die Flughafen Zurich Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +11,29 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Aktie um 14,27 Prozent über dem Durchschnittswert. In beiden Bereichen erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.