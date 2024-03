Flughafen Zuerich Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Flughafen Zürich":

In den letzten zwei Wochen wurde der Flughafen Zürich von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Meinungen, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende weist der Flughafen Zürich im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 1,38 % auf, was 3,58 Prozentpunkte unter dem üblichen Wert von 4,95 % liegt. Aufgrund dieses niedrigeren Ertrags wird die Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie um 9,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einem Wert von +7,23 Prozent eine "Gut"-Bewertung. Somit wird das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienrendite des Flughafens Zürich um 11,67 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt, die bei 4,6 Prozent liegt. Auch in dieser Kategorie erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend zeigt die Analyse der Anleger-Stimmung, der Dividende, der technischen Analyse und des Branchenvergleichs, dass der Flughafen Zürich insgesamt eine positive Entwicklung verzeichnet. Die Aktie wird daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.