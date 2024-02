Flughafen Wien Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den Flughafen Wien ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass Flughafen Wien weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,21, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 1,18 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur". Aufgrund dieser negativen Differenz erhält die Dividendenpolitik von Flughafen Wien eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie des Flughafens Wien im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,22 Prozent erzielt, was 46,1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 5,59 Prozent, wobei Flughafen Wien 43,63 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 25,18 Euro, was 61 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Auf Basis des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.