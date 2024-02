Flughafen Wien Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über den Flughafen Wien in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf den Flughafen Wien wurde in etwa der gleichen Häufigkeit wie normalerweise darüber diskutiert, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "neutral" Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über den Flughafen Wien besonders positiv diskutiert. An drei Tagen war die Stimmung dementsprechend positiv, während keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen war die Stimmung größtenteils neutral. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominierten ebenfalls positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "gute" Einschätzung. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält der Flughafen Wien insgesamt eine "gute" Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie beim Flughafen Wien derzeit 1, was eine negative Differenz von -4,69 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" ergibt. Daher geben unsere Analysten heute eine "schlechte" Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs des Flughafens Wien von 50,4 EUR mit einer Entfernung von +6,26 Prozent zum GD200 (47,43 EUR) als ein "gutes" Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 49,83 EUR, was auf ein "neutrales" Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Flughafen Wien-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.