Flughafen Wien Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Flughafen Wien wurde in den letzten Monaten hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Die Diskussionsintensität war dabei mittelmäßig und führte zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Flughafen Wien liegt derzeit bei 23,95, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche eine Unterbewertung darstellt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Aktie des Flughafen Wien eine Performance von 47,32 Prozent, was eine Outperformance von +34,84 Prozent im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite um 41,22 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen zu finden sind. In den letzten Tagen war das Interesse weder stark positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".