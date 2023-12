Flughafen Wien Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Flughafen Wien auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 38,32 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Bei einer Dividende von 1,62 % ist Flughafen Wien im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur (6,47 %) niedriger zu bewerten, da die Differenz 4,85 Prozentpunkte beträgt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Flughafen Wien mit einer Rendite von 47,32 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 13,21 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.