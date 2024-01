Flughafen Wien Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Stimmung und das Interesse an Aktien können wichtige Indikatoren für die Anleger sein. Neben den Analysen der Bankhäuser spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Für die Aktie des Flughafens Wien wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aktie des Flughafens Wien bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Bei der fundamentalen Analyse spielt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine wichtige Rolle. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin. Flughafen Wien weist mit einem Wert von 25,13 ein niedrigeres KGV als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was die Aktie als "günstig" qualifiziert.

Die technische Analyse zeigt, dass die Flughafen Wien derzeit -0,04 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Flughafen Wien im Vergleich zur Branche eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Die Dividendenrendite beträgt 1,54 % und liegt somit 4,91 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie des Flughafens Wien gemischte Signale sendet, wobei die langfristige Stimmung und das fundamentale Kriterium "Neutral" sind, während die technische Analyse "Gut" ergibt, und die Dividende als "Schlecht" eingestuft wird. Anleger sollten also alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie sich für oder gegen eine Investition entscheiden.