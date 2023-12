Flughafen Wien Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Flughafen Wien-Aktie beträgt derzeit 46 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt einen Wert von 42,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Flughafen Wien bei 46 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 50,7 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "+10,22 Prozent" im Vergleich zum GD200 und zu einer neutralen Bewertung von "+2,36 Prozent" im Vergleich zum GD50. Insgesamt erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".

Auf fundamentalen Grundlagen ist die Flughafen Wien-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Verkehrsinfrastruktur) unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,95 im Vergleich zum Branchen-KGV von 57,97, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Flughafen Wien eine Dividendenrendite von 1,62 Prozent auf, die unter dem Branchendurchschnitt von 6,48 Prozent liegt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt.