Flughafen Wien Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Flughafen Wien-Aktie wird anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Zunächst wird der gleitende Durchschnitt für 50 und 200 Tage betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 46,16 EUR, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 50,9 EUR liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 49,58 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Flughafen Wien-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating verliehen.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 1,62 Prozent und liegt damit 4,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Verkehrsinfrastruktur, 6,46). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Flughafen Wien-Aktie mit 47,32 Prozent mehr als 40 Prozent über der durchschnittlichen Rendite der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche (14,25 Prozent). Aus diesem Grund erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die weichen Faktoren werden ebenfalls in die Bewertung einbezogen. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Flughafen Wien-Aktie daher als "Neutral"-Wert eingestuft.