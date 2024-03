Flughafen Wien Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die Flughafen Wien-Aktie zeigt aus technischer Sicht eine neutrale Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 48,57 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 49 EUR lag, was einem Unterschied von +0,89 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 50,11 EUR, und der letzte Schlusskurs weicht um -2,22 Prozent davon ab. Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, liegt bei 56,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 56,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert. Daher erhält die Flughafen Wien-Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Flughafen Wien-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 40,43 Prozent erzielt, was mehr als 35 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche hat die Aktie eine Rendite von 5,81 Prozent erzielt, wobei sie um 34,61 Prozent darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.