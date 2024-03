Flughafen Wien Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Flughafen Wien-Aktie wird von Analysten als "Neutral" bewertet, basierend auf der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität. In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses bei 48,57 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 49 EUR lag, was einer Differenz von +0,89 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 50,11 EUR liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Hinsichtlich der Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -3,83 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur", wodurch die Dividendenpolitik von Flughafen Wien als "Schlecht" bewertet wird. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, mit überwiegend positiven Themen an zwei Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an einem Tag. In den letzten ein, zwei Tagen war die Diskussion jedoch hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

