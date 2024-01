Flughafen Wien Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Flughafen Wien-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 55,29 Prozent erzielt, was 48 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 15,39 Prozent. Daraus ergibt sich eine positive Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Flughafen Wien derzeit eine Rendite von 1,54 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,19 %. Diese Differenz von 4,65 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse hat die Flughafen Wien-Aktie in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 46,37 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 50 EUR, was einem Unterschied von +7,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde die Flughafen Wien-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.