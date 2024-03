Flughafen Wien Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Flughafen Wien-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da die Anleger in den letzten Monaten nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben.

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Flughafen Wien-Aktie mit 51 EUR etwa 4,66 Prozent über dem GD200 liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 50,15 EUR, was einem Abstand von +1,69 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich, dass die Flughafen Wien-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert führen zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Flughafen Wien-Aktie einen Wert von 24 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Verkehrsinfrastruktur" (KGV von 27,82) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Flughafen Wien-Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.