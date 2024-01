Flughafen Wien Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Flughafen Wien nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass es keine signifikante Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die die Grundlage für diese Auswertung bilden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede. Daher wird auch dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Flughafen Wien für diese Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Flughafen Wien liegt derzeit bei 1,54 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,19 % in der Verkehrsinfrastrukturbranche. Aufgrund dieser Differenz von 4,65 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse erhält die Flughafen Wien-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 46,37 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 50 EUR lag, was einem Unterschied von +7,83 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 49,58 EUR, bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,85 Prozent) lag, wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt erhält Flughafen Wien für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Flughafen Wien liegt bei 25, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 58,27 in der Verkehrsinfrastrukturbranche unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Flughafen Wien daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.