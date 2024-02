Flughafen Wien Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die technische Analyse der Flughafen Wien-Aktie zeigt, dass sie derzeit gute Bewertungen erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 47,27 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 50,1 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 49,66 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Flughafen Wien-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Flughafen Wien ist ebenfalls positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Flughafen Wien-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 49,22 Prozent, was eine Outperformance von +37,39 Prozent im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche und von 42,98 Prozent im Vergleich zum "Industrie"-Sektor bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.