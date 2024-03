Flughafen Wien Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der RSI der Flughafen Wien-Aktie liegt derzeit bei 32, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 54,74 eine neutrale Einstufung. Die Analyse des RSI ergibt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Flughafen Wien beträgt derzeit 1,54 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,29 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens ebenfalls neutral bewertet.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz rund um die Flughafen Wien-Aktie, so lässt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung feststellen. Dies führt zu einer neutralen Einstufung in diesem Punkt.

Im Branchenvergleich konnte die Flughafen Wien-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 40,43 Prozent erzielen, was einer Outperformance von +37,81 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Überperformance von 36,21 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.