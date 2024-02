Flughafen Wien Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Flughafen Wien wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass keine signifikanten Veränderungen identifiziert werden konnten.

In den letzten 12 Monaten erzielte Flughafen Wien eine bemerkenswerte Performance von 49,22 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um 4,84 Prozent, was einer Outperformance von +44,38 Prozent für Flughafen Wien entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Flughafen Wien um 46,1 Prozent höher, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Flughafen Wien-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 48 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 48,8 EUR wird daher neutral bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Flughafen Wien-Aktie liegt bei 66,67, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt einen Wert von 52,81 und bestätigt die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Flughafen Wien basierend auf der Diskussionsintensität, der Performance im Vergleich zu anderen Branchen und der technischen Analyse.