Flughafen Wien Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Kurs der Aktie Flughafen Wien steht am 27.05.2023, 14:23 Uhr an der heimatlichen Börse Vienna bei 45.4 EUR. Der Titel wird der Branche "Flughafendienste" zugerechnet.

Die Aussichten für Flughafen Wien haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Die Flughafen Wien ist mit einem Kurs von 45,4 EUR inzwischen +11,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +28,83 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Flughafen Wien liegt bei einem Wert von 31,3. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" (KGV von 28,99) über dem Durschschnitt (ca. 8 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Flughafen Wien damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Flughafen Wien investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,91 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Verkehrsinfrastruktur einen geringeren Ertrag in Höhe von 27,05 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

