Flughafen Wien Aktie: Grund zur Freude?

Die technische Analyse von Flughafen Wien-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 47,16 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 50,1 EUR deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 49,63 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 50,1 EUR liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Flughafen Wien in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Flughafen Wien, da der 7-Tage-RSI bei 36,59 Punkten liegt und der 25-Tage-RSI bei 50,87 Punkten.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,22 Prozent erzielt hat, was 42,47 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Verkehrsinfrastruktur" liegt die Rendite von Flughafen Wien um 36,09 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.