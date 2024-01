Flughafen Wien Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Flughafen Wien wird aufgrund der technischen Analyse derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 46,84 EUR, was einer Überperformance von +6,75 Prozent im Vergleich zum Kurs der Aktie (50 EUR) entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 49,61 EUR, was einer Abweichung von +0,79 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") verzeichnet die Aktie des Flughafens Wien eine Rendite von 55,29 Prozent im letzten Jahr. Das ist 48,8 Prozent über dem Durchschnitt von 6,49 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 14,38 Prozent, und Flughafen Wien liegt aktuell 40,92 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Flughafen Wien beträgt derzeit 1,54 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Verkehrsinfrastruktur") von 6,2 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Stimmungsanalyse in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Flughafen Wien eingestellt waren. Die Diskussion war überwiegend negativ und es gab keine positiven Beiträge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamteinschätzung der Anlegerstimmung als "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält die Flughafen Wien basierend auf den genannten Kriterien Bewertungen von "Gut" bis "Schlecht".