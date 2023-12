Flughafen Wien Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI des Flughafens Wien liegt bei 46,88, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 42,11 und kennzeichnet ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird der Gesamtstatus als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche hat der Flughafen Wien in den letzten 12 Monaten eine Performance von 47,32 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +34,84 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 12,48 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,1 Prozent hatte, hat der Flughafen Wien mit 41,22 Prozent über diesem Durchschnittswert überzeugt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält der Flughafen Wien ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vorwiegend negative Meinungen über die Aktie des Flughafens Wien veröffentlicht. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Meinungsmarkt weder positiv noch negativ für den Flughafen Wien, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 23 für den Flughafen Wien. Dies bedeutet, dass die Börse 23,95 Euro für jeden Euro Gewinn des Flughafens Wien zahlt, was 59 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Verkehrsinfrastruktur" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 57. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.