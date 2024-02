Flughafen Wien Aktie: Es wird konkret!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Im Falle von Flughafen Wien wurde eine mittlere Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, so dass das langfristige Stimmungsbild insgesamt als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Flughafen Wien als unterbewertet angesehen, da sie 61 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche. Dies führt zu einer positiven fundamentalen Analyse und einer Bewertung als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergeben sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittswert von 48 EUR für den Schlusskurs der Flughafen Wien-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 48,8 EUR, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt erhalten ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance der Flughafen Wien-Aktie in den letzten 12 Monaten um 49,22 Prozent gestiegen ist, während ähnliche Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche im Durchschnitt um 4,84 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von 44,38 Prozent für Flughafen Wien. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Performance von Flughafen Wien um 46,1 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie bewertet.