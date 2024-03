Flughafen Wien Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die technische Analyse des Aktienkurses von Flughafen Wien gibt Aufschluss über die aktuelle Trendrichtung des Wertpapiers. Dabei wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, wobei sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt berücksichtigt werden. Der längerfristige Durchschnitt liegt aktuell bei 48,49 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 50,3 EUR liegt, was einer Abweichung von +3,73 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Bezogen auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt von 50,09 EUR liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von +0,42 Prozent. Auch hier erhält die Flughafen Wien-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Flughafen Wien daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat die Flughafen Wien-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 40,43 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt nur um 2,62 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +37,81 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von 4,22 Prozent im "Industrie"-Sektor lag die Flughafen Wien-Aktie sogar um 36,21 Prozent darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Flughafen Wien. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Flughafen Wien in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".