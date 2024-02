Flughafen Wien Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI des Flughafens Wien liegt bei 66,67 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 52,81 und zeigt ebenfalls eine "neutral" Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Gesamteinschätzung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Flughafen Wien ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,18, was 61 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 65,05. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Dividendenrendite von Flughafen Wien beträgt derzeit 1,54%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,72%. Aufgrund dieser Differenz von 4,18 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Flughafen Wien ausgetauscht, was zu einer positiven Stimmung beigetragen hat. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.