Flughafen Wien Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Flughafen Wien liegt momentan bei 25 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 51,9, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Flughafen Wien derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 4,24 Prozentpunkte, was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Flughafen Wien derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um +2,9 Prozent über dem GD200 des Wertes, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie von Flughafen Wien im vergangenen Jahr eine Rendite von 40,43 Prozent erzielt, was 36,89 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die überdurchschnittliche Performance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" auf dieser Stufe.