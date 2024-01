Flughafen Wien Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Flughafen Wien ist derzeit neutral. In den letzten zwei Wochen gab es eher neutrale Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über die Aktie. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie einen Wert von 25,13 auf, was 61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Verkehrsinfrastrukturbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Flughafen Wien bei 1,54 Prozent, was 4,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 6 Prozent in der Verkehrsinfrastrukturbranche wird die Aktie daher als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich weist Flughafen Wien eine Rendite von 55,29 Prozent auf, was mehr als 49 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Die Verkehrsinfrastrukturbranche verzeichnete dagegen eine durchschnittliche Rendite von 14,67 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Flughafen Wien mit 40,63 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.