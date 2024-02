Flughafen Wien ADR Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "First Light Acquisition Group":

Die Flughafen Wien-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,54 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,71 %. Dies bedeutet, dass die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Flughafen Wien-Aktie von 51,2 EUR mit +7,11 Prozent Entfernung vom GD200 (47,8 EUR) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 50,23 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Flughafen Wien-Aktie bei 25,18, was unter dem Branchendurchschnitt von 64,96 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.