Flughafen Wien ADR Aktie: Immer langsam!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Flughafen Wien liegt derzeit bei 23,95 und ist um 59 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt (Branche: Verkehrsinfrastruktur) von 57. Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Flughafen Wien eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") konnte die Flughafen Wien Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,32 Prozent erzielen, was 42,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 9,74 Prozent, wobei Flughafen Wien aktuell 37,58 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung zu Flughafen Wien wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich also, dass Flughafen Wien aus verschiedenen Perspektiven betrachtet eine "Neutral" bis "Gut" Bewertung erhält.