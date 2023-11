Flughafen Köln Bonn erweitert TETRA-Digitalfunknetz von Motorola Solutions / 10-Jahres-Servicevertrag sorgt für sicheren und zuverlässigen Betrieb

Köln (ots) -Motorola Solutions (https://www.motorolasolutions.com/de_xc.html?geo=redirect) hat heute bekannt gegeben, dass der Flughafen Köln Bonn (https://www.koeln-bonn-airport.de/unternehmen/flughafen-koelnbonn-gmbh.html) das Unternehmen mit der Modernisierung seines TETRA-Digitalfunknetzes beauftragt hat. Das TETRA-Digitalfunknetz wird von Flughafen-Mitarbeitern wie beispielsweise Ramp-Agenten, Mitarbeitern der Gepäckabfertigung, Servicepersonal sowie von den Logistik-Partnern genutzt, um sicher zu kommunizieren und wichtige Arbeitsabläufe zu koordinieren.Mit rund 8,8 Millionen Passagieren und 971.000 Tonnen Luftfracht im Jahr 2022 ist der Flughafen Köln Bonn einer der wichtigsten Verkehrsflughäfen in Deutschland, sowohl im Passagierverkehr als auch in der Fracht. Darüber hinaus ist der Flughafen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und eine der größten Arbeitsstätten in der Region. Rund 15.000 Menschen sind bei 130 Unternehmen und Behörden am Standort beschäftigt, davon mehr als 1.700 direkt bei der Flughafengesellschaft."Ein hochverfügbares und sicheres Kommunikationsnetz ist der Schlüssel für die reibungslose Kommunikation und Steuerung von Arbeitsprozessen für einen Flughafens - sowohl im täglichen Betrieb als auch im Notfall", sagt Klaus-Dieter Drossel, Director Key Accounts bei Motorola Solutions. "Das neue TETRA-System bietet dem Flughafen Köln Bonn Flexibilität und Skalierbarkeit und hilft ihm dabei, die wachsenden Anforderungen der modernen Luftfahrt zu erfüllen. Darüber hinaus wird das TETRA-Digitalfunknetz auch von vielen Geschäftspartnern des Flughafens genutzt, wie beispielsweise den großen Kurierdiensten, die den Flughafen als Drehkreuz nutzen."Als Teil des Vertrags wird Motorola Solutions ein DIMETRA X Core-System (https://www.motorolasolutions.com/de_xc/products/tetra/infrastructure/tetra-core-network/dimetra-x-core.html#tabproductinfo) liefern, das eine hochsichere Sprach- und Datenkommunikation ermöglicht, um komplexe Logistik zu koordinieren, Fracht zu verwalten, einen verbesserten Passagierservice zu bieten und eine vollständige Abdeckung sowohl innerhalb als auch außerhalb der Terminalgebäude zu gewährleisten. Das System nutzt Redundanz, um das Risiko von Einzelausfällen zu vermeiden und die Verwaltung des Systems effizienter zu gestalten.Zusätzlich zur Erneuerung des bestehenden TETRA-Netzes hat der Flughafen Köln Bonn mit Motorola Solutions einen 10-Jahres-Servicevertrag abgeschlossen, um sich auf zukünftige Netzanforderungen vorzubereiten. Motorola Solutions wird auch den technischen Support, die Wartung und den Reparaturservice übernehmen.Motorola Solutions verfügt über langjährige internationale Erfahrung in der Bereitstellung zuverlässiger und sicherer TETRA-Digitalfunklösungen für Flughäfen auf der ganzen Welt. Zu den Projekten gehören unter anderem die europäischen Flughäfen Barcelona-El Prat in Spanien, Gardermoen Airport in Norwegen und die deutschen Flughäfen Halle/Leipzig, Stuttgart und Baden-Airpark.Über Motorola SolutionsMotorola Solutions (https://www.motorolasolutions.com/de_xc.html?geo=redirect) is solving for safer. Wir entwickeln und verbinden Technologien, die helfen, Menschen, Gebäude und Einrichtungen zu schützen. Unsere Lösungen ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen, die für Schutz und Sicherheit entscheidend sind. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir uns für sicherere Gemeinden, Schulen, Krankenhäuser und Unternehmen einsetzen - für mehr Sicherheit überall - unter www.motorolasolutions.com.Pressekontakt:Susanne StierMotorola SolutionsMobil: +49 (0)1726161773susanne.stier@motorolasolutions.comOriginal-Content von: Motorola Solutions, übermittelt durch news aktuell