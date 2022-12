Flughäfen: Deutscher Luftverkehr erholt sich weiter nur langsam

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Flughäfen erwarten auch im kommenden Jahr eine vergleichsweise langsame Erholung des Flugverkehrs nach dem Corona-Schock. Nach der am Freitag vorgestellten Prognose des Branchenverbands ADV werden für 2023 rund 205 Millionen Passagiere erwartet, was rund 82 Prozent des Aufkommens aus dem Vorkrisenjahr 2019 entspricht. Dieses Niveau werde voraussichtlich erst im Jahr 2025 wieder erreicht, teilte der Verband in Berlin mit.

Im Jahr 2022 waren es trotz einer Verdoppelung vom Vorjahr nur erst 65 Prozent, während in einigen anderen europäischen Ländern bereits wieder mehr geflogen wurde als vor der Pandemie. Beim Zuwachs der von den Airlines angebotenen Sitze lag Deutschland demnach am unteren Ende der europäischen Luftverkehrsmärkte. ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel äußerte die Sorge, dass der Standort Deutschland mit weiteren Abgaben und Gebühren zusehends unattraktiv werde für die Fluggesellschaften./ceb/DP/mis