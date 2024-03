Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo ruft zu Streiks bei Lufthansa auf

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

MöRFELDEN-WALLDORF (dts Nachrichtenagentur) - Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo ruft ihre Mitglieder zu einem zweitägigen Streik bei der Lufthansa auf. Am kommenden Dienstag und Mittwoch soll jeweils von 4 bis 23 Uhr bei der Lufthansa sowie bei der Tochtergesellschaft Lufthansa CityLine die Arbeit niedergelegt werden, kündigte die Gewerkschaft am Samstag an.Bestreikt werden sollen am Dienstag alle Abflüge vom Flughafen Frankfurt und am Mittwoch alle Abflüge vom Flughafen München, hieß es weiter. "Es liegt nun am Arbeitgeber angemessen auf unsere Forderungen zur Vergütung einzugehen", sagte Joachim Vázquez Bürger, UFO-Vorstandsvorsitzender.

Die Lufthansa habe erst am Dienstag ein Rekordergebnis in Höhe von fast 1,7 Milliarden Euronettogewinn verkündet. "Gerade vor diesem Hintergrund scheinen unsere Forderungen angemessen und fair."Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Lufthansa-Kabine hatte die Gewerkschaft im Februar für gescheitert erklärt. Laut Ufo geht es ihr bei den Verhandlungen vor allem um die Laufzeit des Tarifvertrages im Zusammenhang mit den prozentualen Erhöhungen und wann diese zu wirken beginnen. Diese beiden zentralen Punkte seien derzeit nicht auf einem Niveau, auf dem man die Verhandlungen fortsetzen könne. Entweder seien die Laufzeit im Angebot der Lufthansa zu lang oder aber die prozentualen Steigerungen zu niedrig gewesen.

