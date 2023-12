Fluent Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Fluent":

Die technische Analyse der Fluent-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 0,65 USD lag. Am letzten Handelstag stieg der Schlusskurs auf 0,73 USD (ein Unterschied von +12,31 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs von 0,51 USD liegt über dem 50-Tage-Durchschnitt (+43,14 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Fluent-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Fluent eingestellt waren. Es gab neun positive und fünf negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Fluent von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Fluent daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fluent-Aktie liegt bei 3,85, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Gut" vergeben.