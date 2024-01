Fluent Aktie: Aus und vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Fluent":

Die Diskussionen über Fluent auf sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt negative Meinungen und Kommentare gehäuft. Auch wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion ist daher der Meinung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Fluent bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten Fluent anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 36,36 Punkten, was bedeutet, dass die Fluent-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 28,57, was bedeutet, dass Fluent hier überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fluent-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,63 USD mit dem aktuellen Kurs (0,71 USD) verglichen, was eine Abweichung von +12,7 Prozent ergibt. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,57 USD über dem letzten Schlusskurs (+24,56 Prozent), wodurch die Fluent-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Fluent in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führt. Zudem wurde über Fluent deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.