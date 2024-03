Fluence Energy Aktie: Das war nur der Anfang!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken bei den Anlegern größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Nur an einem Tag war die Stimmung neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Fluence Energy unterhalten. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Fluence Energy liegt derzeit bei 70,2, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und Buzz, also die Stimmung rund um die Aktie, werden nicht nur von Bankanalysen betrachtet, sondern auch vom langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Fluence Energy zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fluence Energy ist jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Fluence Energy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Analysten bewerten die Aktie von Fluence Energy auf langfristiger Basis als "Neutral". Von 18 Analysten lagen 4 positive, 5 neutrale und 1 negative Bewertung vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Fluence Energy. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 27,6 USD, was einer Erwartung von 92,87 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 14,31 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung als "Gut" vergeben.