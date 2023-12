Fluence Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Fluence-Aktie wird derzeit von Analysten charttechnisch als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs liegt um -13,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und um -36,67 Prozent unter dem GD200. Diese Einschätzung basiert auf der technischen Analyse für die kurzfristige und langfristige Performance.

Die Anleger-Stimmung für Fluence ist hingegen insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien überwiegen in den letzten Wochen die positiven Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt eine neutrale Stimmungsänderung, aber eine geringere Diskussionsintensität. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fluence liegt bei 23,53, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41 und wird als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für die Fluence-Aktie also eine gemischte Bewertung aus technischer Analyse, Anleger-Stimmung und RSI.