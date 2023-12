Flowtech Fluidpower Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Stimmung der Anleger bei Flowtech Fluidpower in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um eine weitere Bewertung der Aktie zu erhalten. Es gab in den letzten ein bis zwei Tagen weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führt. Die Anleger-Stimmung insgesamt wird daher als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Flowtech Fluidpower bei -22,35 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,65 Prozent, wobei Flowtech Fluidpower um 27 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Flowtech Fluidpower beträgt derzeit 18,52 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt wird Flowtech Fluidpower für diesen Punkt der Analyse mit "gut" bewertet.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Flowtech Fluidpower als unterbewertet, da das KGV mit 22,89 insgesamt 30 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" (32,88). Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "gut".