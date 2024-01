Flowtech Fluidpower Aktie: Ein handfester Grund

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Flowtech Fluidpower eine Rendite von -22,35 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite damit um 31,82 Prozent unter dem Durchschnitt von 9,48 Prozent. Auch im Bereich Handelsunternehmen und Distributoren liegt die mittlere jährliche Rendite bei 8,48 Prozent, wobei Flowtech Fluidpower aktuell um 30,82 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt 2,5 Prozent, was 1,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,43 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Flowtech Fluidpower-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 94,67 GBP, während der Aktienkurs bei 82,9 GBP liegt, was einem Abstand von -12,43 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 81,01 GBP erreicht, was einer Differenz von +2,33 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Flowtech Fluidpower wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.