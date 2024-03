Flowtech Fluidpower Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Flowtech Fluidpower wird auf fundamentaler Basis als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 22,89 deutlich niedriger ist als der Branchen-Durchschnitt von 164,87. Daher wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Tendenz in Bezug auf Flowtech Fluidpower. Es wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Neutral" zu bewerten ist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Flowtech Fluidpower auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Flowtech Fluidpower in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -33,76 Prozent erzielt, was mehr als 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die fundamentale Analyse eine Unterbewertung der Aktie, während die Anlegerstimmung und die technische Analyse gemischte Signale liefern.