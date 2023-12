Flowtech Fluidpower Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Flowtech Fluidpower-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 95,14 GBP verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 83 GBP liegt, was einem Abstand von -12,76 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 81,19 GBP, was einer Differenz von +2,23 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Flowtech Fluidpower wurde eine mittlere Aktivität bei der Diskussion über die Aktie gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Flowtech Fluidpower liegt bei 12,64, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 50,82 und signalisiert eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Im Branchenvergleich hat die Flowtech Fluidpower-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,35 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -28,79 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 30,04 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.