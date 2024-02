Flowtech Fluidpower Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten Wochen konnte bei Flowtech Fluidpower keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass es weder eine positive noch negative Tendenz bei den Marktteilnehmern in den sozialen Medien gibt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Flowtech Fluidpower als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 73,44, was eine "Schlecht"-Empfehlung zur Folge hat, während der RSI25-Wert von 54,55 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators vergeben.

Die Dividendenrendite von Flowtech Fluidpower beträgt 2,55 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 89,8 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 77 GBP lag, was einer Abweichung von -14,25 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch nur eine Abweichung von -3,62 Prozent, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Flowtech Fluidpower-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Stimmungsbild, der Relative Strength-Index, die Dividendenrendite und die technische Analyse darauf hindeuten, dass die Flowtech Fluidpower-Aktie derzeit als neutral eingestuft wird.