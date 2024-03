Flowtech Fluidpower Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs von Flowtech Fluidpower verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,76 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um -0,52 Prozent, was bedeutet, dass Flowtech Fluidpower im Branchenvergleich um -33,24 Prozent underperformed hat. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 1,2 Prozent im letzten Jahr, wobei Flowtech Fluidpower um 34,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Einschätzung des Aktienkurses kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung beeinflusst werden. Analysten haben die Stimmung rund um Flowtech Fluidpower auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Flowtech Fluidpower derzeit eine Dividendenrendite von 2,55 Prozent auf, was weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,26 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Flowtech Fluidpower wurden über einen längeren Zeitraum analysiert, was auf eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt.

Insgesamt wird Flowtech Fluidpower aufgrund der genannten Kriterien in den verschiedenen Kategorien als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet.