Flowserve Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Analyse von Flowserve zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Stimmung und Diskussion im Netz. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" hat Flowserve im letzten Jahr eine Rendite von 50,77 Prozent erzielt, was 6,29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Maschinen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 53,34 Prozent, wobei Flowserve aktuell 2,57 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Flowserve liegt bei 30, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analysten zeigen insgesamt eine positive Einschätzung für Flowserve, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 49 USD. Dies bedeutet eine erwartete Kursentwicklung um 7,41 Prozent, wofür die Aktie das Rating "Gut" erhält. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zur Einstufung "Gut".