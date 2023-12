Flowserve Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Analyse der Flowserve-Aktie zeigt gemischte Bewertungen von institutionellen Analysten. In den vergangenen 12 Monaten wurde die Aktie 2 Mal als "Gut", 2 Mal als "Neutral" und nie als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält die Aktie daher das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Flowserve. Der aktuelle Kurs von 41,6 USD wird von den Analysten als negativ betrachtet, da sie eine Entwicklung von -8,05 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 38,25 USD festlegen. Insgesamt wird die Bewertung der institutionellen Analysten als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt hingegen positive Entwicklungen. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 36,83 USD, während der letzte Schlusskurs bei 41,6 USD liegt, was einer Abweichung von +12,95 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 38,29 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Somit wird Flowserve auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen. An zehn Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen negative Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind vor allem positive Themen präsent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Flowserve, wobei die institutionellen Analysten das Rating "Neutral" vergeben, die technische Analyse jedoch auf positive Entwicklungen hinweist und das Anleger-Sentiment überwiegend positiv ist.