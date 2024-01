Flowserve Aktie: Nächster Hammer kommt!

Aktuell bietet die Aktie von Flowserve eine Dividendenrendite in Höhe von 2,12 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie einen geringeren Ertrag von 14,83 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Ausschüttungspolitik des Unternehmens, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Flowserve von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen eher negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Flowserve bei 39,94 USD liegt, was +7,63 Prozent Entfernung vom GD200 (37,11 USD) bedeutet, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 38,65 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Fundamental betrachtet, liegt das KGV aktuell bei 26,99 und damit 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist. Daher erhält Flowserve auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.