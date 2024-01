Flowserve Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Flowserve eingestellt waren. Weder positive noch negative Themen dominierten die Kommunikation. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Flowserve daher eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird Flowserve von der Redaktion hinsichtlich der Anlegerstimmung neutral bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Flowserve liegt der RSI7 aktuell bei 41,38 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,77, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Zusammen ergibt sich somit eine neutrale Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lässt sich sagen, dass Flowserve eine erhöhte Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine positive Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was einer neutralen Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Flowserve in diesem Punkt die Einstufung "positiv".

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Flowserve-Aktie beträgt der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 37,32 USD, während der letzte Schlusskurs bei 40,29 USD liegt. Dies bedeutet, dass Flowserve eine positive Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 39,03 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe. In Summe wird Flowserve auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Rating versehen.

