Flowserve Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Flowserve ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 30,37 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Maschinen" (KGV von 58,45) und daher unterbewertet. Dies führt zu einer Abweichung von 48 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben Aufschluss über die Stimmungen und Einschätzungen rund um Flowserve. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Informationen wird die Aktie von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert von Flowserve liegt bei 34,07, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 36 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit wird die Einstufung des RSI-Signals als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Flowserve beträgt 2 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 2,08 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Flowserve basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, den Anlegerstimmungen und dem Relative Strength-Index sowie der Dividendenrendite. Die Aktie wird demnach als "Neutral" angemessen bewertet.