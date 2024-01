Flowserve Aktie: Eine klare Abfuhr!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken hauptsächlich negativ. Positive Themen dominierten an sechs Tagen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch haben sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Flowserve ausgetauscht. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Flowserve-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 37,32 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 1342,86 Prozent unter dem Durchschnitt von 1380,18 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 2307,58 Prozent, wobei Flowserve derzeit 2270,26 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite der Flowserve-Aktie beträgt 2,12 Prozent, was 14,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Flowserve wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 82,13 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 46,94, was darauf hindeutet, dass Flowserve hier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Flowserve-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.