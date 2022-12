Flowers Foods Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

An der Heimatbörse New York notiert Flowers Foods per 20.12.2022, 06:03 Uhr bei 28.59 USD. Flowers Foods zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Flowers Foods entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Flowers Foods investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,06 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,02 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht niedriger aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Flowers Foods konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Flowers Foods auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Flowers Foods liegt bei einem Wert von 23,07. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Nahrungsmittel" (KGV von 43,39) unter dem Durschschnitt (ca. 47 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Flowers Foods damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.